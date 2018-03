Frenata Lazio

(Afp)

Si inceppa ancora la Lazio. Altro passo falso nella corsa Champions. I biancocelesti non vanno oltre il pari all’Olimpico contro il Bologna. Succede tutto nei primi 15 minuti. Bologna in vantaggio al 3′ con Verde. La rete dell’attaccante rossoblù sveglia la squadra di Inzaghi che alza il ritmo e trova subito il pari con Lucas Leiva. Poi tanto possesso palla, ma anche tanta confusione per gli uomini di Inzaghi che non riescono a bucare il muro rossoblu. Il pareggio suona come una mezza sconfitta per i biancocelesti. La Lazio scivola infatti al quinto posto, scavalcata dall’Inter.