Quasi mille metri di parete scalati a mani nude. Debutta oggi nei cinema italiani ‘Free Solo’, il film candidato all’Oscar realizzato da National Geographic per raccontare l’impresa di Alex Honnold, primo climber al mondo a scalare El Capitan nello Yosemite National Park senza corda e senza protezioni. Alla première, che si terrà stasera a Milano presso il cinema The Space Odeon alle ore 20.30, seguirà un tour di oltre 40 spettacoli in tutta Italia. ‘Free Solo’ – presentato e distribuito in Italia da ITACA srl The Outdoor Community che, dal 2013, organizza il tour del Banff Mountain Film Festival World Tour in Italia – andrà poi in onda su National Geographic (canale 403 Sky) martedì 2 aprile alle 20.55.

Honnold, uno dei climber più forti oggi sulla scena mondiale, ha scelto la via ‘Freerider’, aperta nel 1998 dal tedesco Alex Huber, per compiere quella che è stata definita dal The New York Times “probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia”. Honnold ha effettuato l’ascensione sabato 3 giugno 2017, iniziando a salire alle 5.32 del mattino e raggiungendo la vetta in sole 3 ore e 56 minuti. Di sicuro interesse per chi pratica attivamente l’arrampicata, il film è un ritratto intimo delle emozioni e delle motivazioni di un climber professionista mentre si prepara a realizzare il suo più grande sogno. Che cosa spinge un uomo a confrontarsi con un’impresa ai limiti di quanto è ritenuto possibile? Quale percorso deve compiere per raggiungere con successo un simile risultato?

