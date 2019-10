Freddie Mercury ritorna in radio con Living On My Own: il video della canzone, inoltre è stato rimasterizzato e pubblicato in alta definizione.

La canzone Living On My Own approda nuovamente in radio. E anche su YouTube. Il video del brano – girato nel 1985 in occasione del 39esimo compleanno del frontman dei Queen – è stato sottoposto a rimasterizzazione.

Il videoclip, dunque, è fruibile in alta qualità a 34 anni di distanza dalle riprese.

Freddie Mercury in radio con Living On My Own

Living On My Own ritorna in radio e con lei anche la meravigliosa voce di Freddie Mercury. Ciò accade in occasione della pubblicazione del box set Never Boring che sarà disponibile l’11 ottobre 2019.

Girato in occasione del 39° compleanno di Freddie nel 1985 a Monaco di Baviera, il video propone la stravagante festa di Freddie. La produzione ebbe luogo in Germania, dove Freddie viveva in quel periodo mentre registrava Mr. Bad Guy ai Musicland Studios.

La festa di Freddie si è tenuta presso il circolo di travestiti della signora Henderson di Monaco, dove erano presenti 300 ospiti.

Ecco il video di Living On My Own:

Come si può vedere, Freddie indossa una giacca nera con bande bianche: alla festa fu circondato da tanti ospiti, tra cui Mary Austin, Boy George, Steve Strange, Jim Hutton, Brian May, l’ex manager John Reid e il manager dei Queen, Jim Beach.

Living On My Own: il video rimasterizzato in HD

Girato su una videocamera girevole da 35 mm montata sul soffitto dal regista austriaco Rudi Dolezal, il video – una volta finito – è stato visto dal capo della casa discografica, Walter Yetnikov.

Il videoclip non fu molto apprezzato da Yetnikov, il quale vi pose un divieto a causa della sua “promiscuità percepita“. Il singolo comunque si collocò al numero 50 nelle classifiche.

Solo con il Living On My Own – No More Brothers di EMI pubblicato nel 1993 dopo la morte di Freddie, raggiunse invece il numero uno della classifica britannica..