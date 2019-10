Fred De Palma e Sofia Reyes, Il tuo profumo: il video del nuovo singolo del re dell’estate italiana, autore della hit Una volta ancora.

Chi lo ha detto che il reggaeton è solo un genere estivo? Dopo il trionfo della scorsa estate con D’estate non vale e di quella appena terminata con Una volta ancora, entrambe in featuring con Ana Mena, Fred De Palma è pronto a conquistare le classifiche anche nei mesi più freddi con una nuova hit dal sapore latino.

Ecco il video del suo nuovo singolo, Il tuo profumo, che lo vede stavolta in collaborazione con Sofia Reyes, cantante messicana che ha già lanciato hit mondiali come 1…2…3 e R.I.P.

Fred De Palma con Sofia Reyes: il video di Il tuo profumo

Altro brano estratto dall’album Uebe, il quinto del rapper torinese, continua sulla formula reggaeton da lui sperimentata con grande fortuna negli scorsi mesi. Stavolta il sapore è però più malinconico e nostalgico, nonostante il ritmo rimanga incalzante e avvolgente come nel genere più famoso dei Caraibi.

Ecco il video ufficiale di Il tuo profumo:

La vita reggaeton di Fred De Palma

Ormai devoto alla causa del reggaeton, Fred De Palma è molto distante dalle origini hip hop che lo caratterizzavano inizialmente. Lo testimoniano anche i tanti featuring dell’album Uebe, tra cui spicca Dio benedica il reggaeton con Baby K, altra artista dalla parabola per certi versi simile alla sua.

D’altronde, da quando è passato ai ritmi latini Fred ha raggiunto un successo straordinario, molto superiore rispetto ai primi anni della sua carriera. Con il reggaeton, ha in un certo senso riscattato la sua immagine diventando ‘king’ di un genere che in Italia in pochi hanno avuto il coraggio di cavalcare realmente prima di lui.



