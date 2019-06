Chris Froome salterà il Tour de France. Secondo quanto riporta L’Equipe, il corridore britannico del team Ineos ha riportato la frattura del femore nella brutta caduta di cui è stato vittima oggi durante una ricognizione della quarta tappa a cronometro del Giro del Delfinato. Il 34enne Froome non potrà quindi prendere parte alla Grande Boucle, al via il 6 luglio da Bruxelles, dove avrebbe dato la caccia al quinto successo in carriera. L’incidente è avvenuto in un tratto in discesa del percorso della quarta frazione del Delfinato nei pressi di Roanne: Froome è caduto ad alta velocità ed è finito contro un muro. “Ci vorrà parecchio tempo prima che corra di nuovo”, ha detto Dave Brailsford, team manager della Ineos, in una dichiarazione riportata dalla Bbc.

