Dopo il successo del live milanese del 2018, i Franz Ferdinand hanno annunciato tre concerti nell’estate del 2019.

Grande ritorno per i Franz Ferdinand. La band scozzese capitanata da Alex Capranos tornerà a suonare in Italia nell’estate del 2019. Tre nuovi appuntamenti imperdibili per tutti i fan di una della band indie rock più amate al mondo.

Ecco tutti i dettagli su questi nuovi concerti!

Franz Ferdinand tour 2019: le date in Italia

I tre appuntamenti annunciati sono quelli dell’8 luglio a Marostica, in provincia di Vicenza, del 9 luglio a Cremona e dell’11 luglio a Firenze.

L’evento a Marostica si terrà all’interno del Marostica Summer Festival, in piazza Castello, al prezzo di 33€ (più prevendita) per il parterre e di 38€ per la tribuna numerata.

Quello di Cremona farà invece parte del Festival Acquedotte e si terrà in piazza del Comune. I biglietti sono in vendita al prezzo di 30€ più prevendita.

Infine, quello di Firenze avrà luogo alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. I biglietti costeranno 35€ più prevendita. A dare l’annuncio è stata la stessa band attraverso la loro pagina ufficiale su Facebook.

Le tra date confermano il rapporto speciale e stretto che lega ormai la formazione scozzese ai propri fan italiani, sempre affettuosi e innamorati di una band capace di scrivere il proprio nome nella storia dell’indie rock anni Duemila.

Franz Ferdinand: Take Me Out

Per i Franz Ferdinand si tratta di un ritorno in Italia a meno di un anno di distanza. L’ultima loro apparizione è infatti stata al Milano Rocks di settembre 2018.

Nell’occasione avevano presentato il loro ultimo lavoro, Always Ascending, il primo senza Nick McCarthy. Un album di discreto successo che non aveva però replicato l’impatto rivoluzionario di altri loro lavori, come il debut album Franz Ferdinand, quello della loro più grande hit fino oggi, Take Me Out.

Ci rivediamo il video ufficiale di questo splendido pezzo, risalente ormai a 15 anni fa:

