Frankie Grande ieri sera ha festeggiato 3 anni di sobrietà ed ha pubblicato un post su Instagram in cui racconta la sua esperienza con la dipendenza dall’alcol. Oltre alla sua testimonianza, il fratello di Ariana Grande ha anche condiviso un video della sua personale cover di Rain On Me.

“Oggi sono 3 anni che non bevo alcolici. Sinceramente non ci posso credere. La gratitudine che provo in questo momento è tantissima. Grazie a tutti i miei fantastici amici e parenti per avermi supportato in questo viaggio stimolante ma incredibilmente gratificante. Ricordo dove mi trovavo 3 anni fa prima di rivolgere finalmente la mia volontà e la mia vita al programma di recupero. Il testo di Rain On Me “Preferirei essere asciutto, ma almeno sono vivo” lo sento mio. Non volevo continuare a bere, volevo allontanarmi dalla dipendenza, ma non avevo strumenti per arrivarci e a distanza di 3 anni ce l’ho fatta. Ho gli strumenti per rimanere sobrio ogni giorno per il resto della mia vita. Sono orgoglioso di dire che ho usato quegli strumenti con successo negli ultimi 1.097 giorni consecutivi e non ho assolutamente intenzione di smettere. Tutto accade per una ragione. iI buio è posto davanti a noi in modo che possiamo scoprire la luce, gli errori che facciamo sono progettati per aiutarci ad imparare, i nostri momenti di debolezza sono doni per farci scoprire la nostra forza e il nostro potenziale … quindi Rain On Me”.

La cover e la didascalia devono essere piaciute molto ad Ariana, che ha commentato: “Io ti amo davvero tanto”. Ma la performance di Frankie pare sia stata apprezzata solo dalla sorella, perché sui social il cantante ballerino attore il fratello di Ariana è stato massacrato.

Frankie Grande canta Rain On Me: il video.

