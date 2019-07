“Il mio comico preferito è assolutamente Checco Zalone, è il numero uno. Lo stimo da impazzire”. Così Frank Matano ai giornalisti che lo hanno intervistato prima del dialogo con Gianni Fortunato questa sera a Benevento. Matano, che è impegnato per le selezioni della quinta edizione di ‘Italia’s got talent’, ha risposto con ironia alle domande che gli sono state poste. “Progetti futuri? Sopravvivere – ha scherzato – In vacanza dove vado? A Carinola, provincia di Caserta, al bar di mio zio: mi trovate lì. E stasera cosa presento? Bah, faccio una cosa sul palco, non mi ricordo nemmeno con chi”.

Fonte