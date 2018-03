Franco Terlizzi (conosciuto anche come “Francone dell’Hollywood“) sarebbe amico di esponenti della ‘ndrangheta, della criminalità organizzata e dell’estrema destra.

A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli su Rolling Stone in un articolo che copio-incollo fedelmente e che parla di amicizie pericolose.

La stessa Selvaggia, prima di scrivere il pezzo, ha contattato Mediaset per avere delucidazioni sul caso, ma le è stato risposto che ad ingaggiare Franco Terlizzi a Saranno Isolani è stata Magnolia, la stessa che tutt’ora dichiara di non avere i filmati che incastrerebbero Francesco Monte.

“Franco Terlizzi è dipinto dal programma come l’orso buono e lui stesso si definisce “dolcissimo, simpatico e sincero”. […] La narrazione sulla sua vita però ha parecchie altre lacune. Franco Terlizzi infatti, non è proprio un uomo qualunque. Francesco (vero nome) Terlizzi infatti ha un soprannome che in alcuni ambienti è ben noto, ovvero “Francone”. Più precisamente “Francone dell’Hollywood” perché Francone non è stato solo un pugile ma anche il responsabile della sicurezza della discoteca Hollywood per conto di Francesco Piccolo, considerato luogotenente del clan Flachi, ovvero ‘ndrangheta . Era amico di Giuseppe Flachi (ora in carcere per mafia ed erede di Vallanzasca), fu pizzicato in numerosi incontri con esponenti della malavita (talvolta organizzati da lui) e in numerose intercettazioni agli atti di varie inchieste.

Franco Terlizzi ha molteplici collegamenti con la criminalità organizzata. Il fratello Pasquale ha precedenti per i reati di associazione a delinquere, rapina ed estorsione. Lo stesso risulta, inoltre, essere contiguo al sodalizio mafioso capeggiato da Savino Parisi, detto Savinuccio, descritto dalla Sezione Anticrimine di Bari come elemento carismatico della criminalità organizzata barese.

Nell’inchiesta “Caposaldo” Terlizzi viene descritto come personaggio in contatto non solo con Flachi, ma anche con personaggi importanti della ‘ndrangheta e dell’estrema destra come il boss Paolo Martino (soggetto importante della ‘ndrangheta calabrese, è il referente della cosca De Stefano in Lombardia e cugino del mammasantissima don Paolino De Stefano ucciso nel 1985 a Reggio Calabria) e Pasquale Guaglianone, detto Lino, ex tesoriere dei NAR. (nuclei armati rivoluzionari, ovvero terrorismo neofascista). E qui torniamo alla palestra, perché la palestra Doria dove Terlizzi gravita è appunto di proprietà del figlio di Lino Guaglianone. Terlizzi è un uomo di fiducia di Guaglianone. Terlizzi subisce perquisizioni dalla Dia e risulta essere il suo tramite in vari incontri con malavitosi nonché suo autista e uomo di fiducia.

[…] Ho sentito comunque gli autori e mi hanno detto che il casting lo ha fatto Magnolia. A questo punto sarebbe interessante sapere da Magnolia come è arrivata al nome di Francone dell’Hollywood”.