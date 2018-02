Ormai è quasi passato un mese da quando i naufraghi sono sbarcati all’Isola dei Famosi e fra loro c’è anche il pugile e personal trainer Franco Terlizzi, in Honduras in qualità di “amico dei vip” nonché di vincitore di Saranno Isolani.

Se le dinamiche del reality non lo vedono particolarmente coinvolto, per la Gialappa’s Band è un vero idolo (anche se fa meno ridere degli strafalcioni dell’esperta di tendenze) e grazie alle foto realizzate da Frezza-LaFata per il sito ufficiale, possiamo già realizzare un prima / dopo il mese forzato di digiuno a base di cocco e riso in bianco.

La pancia – soprattutto se vista di profilo – è dimezzata.

Altro che Lemme, meglio l’Isola.