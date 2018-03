Franco Terlizzi è stato presentato come il ‘Nip’ che ha vissuto di sport, ma già durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi sono uscite foto che lo vedevano in compagnia di Silvio Berlusconi, Roberto Cenci, Stefano De Martino ed anche Francesco Monte.

Insomma, un non-famoso amico dei famosi e, intervistato da TvBlog, Roberto Cenci ha fatto chiarezza sul rapporto che c’è fra lui ed il naufrago:

“L’amicizia con Franco Terlizzi non ha niente a che vedere con L’Isola. Lui conosce quasi tutta Milano. E’ stato visto e scelto dagli autori di Magnolia per fare L’Isoletta, quindi ha fatto un percorso estremamente limpido e a L’Isola è entrato in modo corretto, senza magheggi, attraverso il televoto. Da come lo conosco io, è una persona a modo e si è sempre comportato bene”.

Sicuramente se Franco è stato arruolato è “colpa” di Magnolia che ha fatto i casting, ma diciamo che durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi è stato fatto di tutto pur di farlo entrare, o almeno così è parso.

Dal tifo selvaggio della Gialappa’s alle dolci parole della Venier, passando per il televoto chiuso in fretta e furia quando fra lui e Deianira c’erano solo una manciata di centesimi di voto di differenza in favore del pugile.

Probabilmente un caso, ma a noi pettegoli piace malignare un po’.

