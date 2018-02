Ieri Craig Warwick ha fatto pesanti accuse nei confronti di Franco Terlizzi, che gli avrebbe detto “che schifo” dopo aver scoperto della sua omosessualità.

Per adesso dall’Isola non ci sono state conferme o smentite, però dal recente passato del personal trainer spunta un video sospetto.

Questo gesto mi era già stato fatto notare da molti utenti quando uscì il video, ma preferii lasciar perdere sperando si fosse trattato di una caduta di stile, ma alla luce di quello che è emerso le cose sono cambiate.

Il signor Franco è al televoto, se volete dimostrare che nel 2018 certe cose non sono più tollerabili QUI potete votare per eliminarlo dal reality.