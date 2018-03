Franco Terlizzi ha definitivamente abbandonato L’Isola dei Famosi a distanza di 24 ore dalle minacce poco velate fatte ad Amaurys Perez, ma chi credeva che fosse stato squalificato per questo motivo pare che si stia sbagliando di grosso.

Sembrerebbe infatti che il ritiro forzato di Terlizzi sia dovuto ad un problema fisico.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo Delle News che lo ha dato come esclusiva, Franco Terlizzi è stato infatti costretto a tornare in Italia per accertamenti medici, dopo aver avuto un malore sulla spiaggia.

Presunto malore a parte (di cui ovviamente tutti ci dispiaciamo) Franco a L’Isola dei Famosi non ci mancherà per niente.