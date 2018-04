Franco Terlizzi si è ritirato da L’Isola dei Famosi e come sottolineato da me in questo articolo il suo abbandono fa acqua da tutte le parti.

Ospiti da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, anche Patrizia Groppelli e Riccardo Signoretti hanno attaccato la versione ufficiale di Franco, ritirato per motivi di salute.

“Il ritiro di Franco Terlizzi? Dire che è stato per motivi medici è un insulto all’intelligenza di tutti i telespettatori”.

E ancora:

“A me arrivano voci che lui si sia picchiato con questo Amaurys. Non lo so, a me sono giunte queste voci. Questa è L’Isola delle balle dette male”

La verità (come sulle canne e sulle corna) non la sapremo probabilmente mai.