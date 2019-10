Franco Battiato, Torneremo ancora: la data di uscita e la tracklist del nuovo album live del cantautore siciliano.

Il maestro Franco Battiato è pronto a emozionarci ancora una volta. Dopo qualche settimana di indiscrezioni, è diventata ufficiale l’uscita di un nuovo album del musicista siciliano. S’intitola Torneremo ancora, e conterrà le registrazioni di alcuni concerti con la Royal Philharmonic Concert Orchestra tenuti in Italia due anni fa.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro di Battiato, ennesima ciliegina sulla torta di una carriera da dieci e lode.

Franco Battiato, Torneremo ancora: uscita e tracklist

La data di uscita di questo nuovo disco è il 18 ottobre 2019 per Sony Music Legacy. Verrà distribuita una versione CD dell’album, una versione doppio LP oltre a quella digitale già disponibile in preorder.

All’interno del disco, oltre a un inedito intitolato proprio Torneremo ancora, ci saranno quattordici tra i pezzi più importanti della carriera del maestro, registrati dal vivo con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Guatioli.



Franco Battiato Torneremo Ancora

Di seguito la tracklist dell’album:

Torneremo ancora

Come un cammello in una grondaia

Le sacre sinfonie del tempo

Lode all’inviolato

L’animale

Tiepido aprile

Povera patria

Te lo leggo negli occhi

Perduto amor

Prospettiva Nevsky

La cura

I treni di Tozeur

E ti vengo a cercare

Le nostre anime

L’era del cinghiale bianco

Franco Battiato, la malattia è alle spalle

Dopo qualche mese di indiscrezioni e voci anche prive di fondamento, finalmente dallo scorso marzo si è tornati a parlare di Battiato più per la sua musica che per il suo stato di salute. Con una nota, infatti, nel giorno del suo compleanno l’artista aveva rincuorato i suoi fan, affermando che il peggio era passato.

Ovviamente, il tema è stato riproposto in sede di presentazione del nuovo album dell’artista (presentazione cui Battiato non ha preso parte). Il maestro è stato mostrato in alcune immagini registrate ad agosto in cui appare in buone condizioni, ma a specifica domanda sul suo stato di salute, Franz Cattini, il suo manager, ha risposto: “Non sta male. Se glielo chiediamo dice di stare bene. Ma non sufficientemente bene d essere qui a parlare con noi“.

Di seguito Povera patria, uno dei brani più famosi di Battiato: