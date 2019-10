Franco Battiato, Torneremo ancora: i dettagli sul nuovo singolo del maestro siciliano, primo estratto dal nuovo album.

Franco Battiato ci ha regalato una nuova perla. S’intitola Torneremo ancora, ed è l’inedito estratto dal suo omonimo nuovo album. Il pezzo arriva in radio il 14 ottobre, come annunciato in anteprima da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2.

Scopriamo tutti i dettagli su questa canzone che raggiungerà le piattaforme streaming il prossimo 18 ottobre.

Franco Battiato, Torneremo ancora: il nuovo singolo

Il brano del maestro siciliano porta la sua firma, in collaboraizione con Juri Camisasca, e ha per argomento principale la trasmigrazione delle anime verso la purificazione.

Inizialmente avrebbe dovuto avere un altro titolo, I migranti di Ganden, ma alla fine si è ritenuto più adatto Torneremo ancora.

La storia del brano racconta della situazione delicata dei monaci di Ganden, costretti ad abbandonare il proprio monastero a causa di una politica oppressiva del governo. La loro ricerca di spiritualità li conduce alla fine in un altro luogo, fino al raggiungimento della purificazione eterna.



Franco Battiato: il nuovo album

L’intero disco Torneremo ancora, ennesimo progetto discografico del maestro, sarà pubblicato il prossimo 18 marzo. Al suo interno sarà possibile ascoltare le tracce dal vivo del tour con l’orchestra concluso nel 2017.

Si tratta dell’ultima pubblicazione dell’artista a distanza di pochi mesi dal rilascio della nuova versione di L’era del cinghiale bianco, che ha festeggiato 40 anni nel 2019.

In attesa di poter ascoltare la nuova musica del grandissimo cantautore, andiamo ad ascoltare Le nostre anime:

