“Come si può definire delinquente un ragazzo di 19 anni per una canna? Come si può dimenticare tutto ciò che di buono ha fatto fino a questo momento per un errore, per un colpo di sonno?”. Lo ha detto in un’intervista a ‘Il Mattino di Padova’ il padre di Alberto Antonello, il 19enne rimasto gravemente ferito in un incidente, in cui ha perso la vita la sua fidanzata 18enne, avvenuto all’alba del 1 novembre a Musile di Piave, di ritorno da una festa di Halloween. “Non si può distruggere un ragazzo per una canna – sottolinea Franco Antonello – Venerdì ci eravamo abbracciati e mi aveva detto: tranquillo, papà, vado piano”.

