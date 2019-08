Il Rennes si conferma la bestia nera del Paris Saint Germain. Prima sconfitta stagionale per Mbappè e soci, battuti al Roazhon Park per 2-1 dalla squadra di Stephan che li aveva già battuti nell’ultima Coppa di Francia e li aveva messi in difficoltà anche nella Supercoppa vinta due settimane fa. Il Psg è passato in vantaggio al 36′ con Cavani, lesto ad avventarsi sul pallone dopo uno sciagurato retropassaggio di Da Silva, ma prima del riposo l’ex milanista Niang è bravo a girarsi in area sul cross di Traorè, infilando Areola per l’1-1.Nella ripresa, dopo tre minuti, i bretoni trovano il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Del Castillo sul traversone di Camavinga. Il Psg non la riprende più e il Rennes resta a punteggio pieno in compagnia di Nizza e Lione.

Doppio pareggio nelle altre due gare domenicali. Finisce 1-1 fra Saint Etienne e Brest. Allo Stade Geoffroy-Guichard sono gli ospiti a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo con Faussurier, ma a sette minuti dalla fine Bouanga trova il pari per i Verts. Nessun gol infine tra Reims e Strasburgo.



RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Lione – Angers 6-0

SABATO

Nantes – Marsiglia 0-0

Bordeaux – Montpellier 1-1

Metz – Monaco 3-0

Tolosa – Dijon 1-0

Nimes – Nizza 1-2

Amiens – Lille 1-0

DOMENICA

St.Etienne – Brest 1-1

Reims – Strasburgo 0-0

Rennes – Paris SG 2-1