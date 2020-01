– A tre giorni di distanza dallo scoppiettante 3-3 del Parco dei Principi, il PSG si “vendica” del Monaco vincendo largamente la gara di recupero al Louis II: la formazione di Tuchel sbanca il Principato 1-4, con le reti di Mbappé (doppietta), Neymar (su rigore) e Sarabia. Inutile, per i monegaschi, il gol del momentaneo 1-3 siglato dall’ex milanista Bakayoko. Vantaggio parigino dopo 24 minuti con Mbappé: break del PSG con l’argentino che scatena la velocità del grande ex di giornata, freddissimo nel diagonale a tu per tu con il portiere. Neymar firma il raddoppio dal dischetto a fine primo tempo, Sarabia cala il tris al 72′ raccogliendo un invito di Verratti: gol convalidato grazie alla conferma del Var sulla posizione del centrocampista del PSG. Bakayoko accorcia sugli sviluppi di una punizione a 3′ dalla fine, ancora Mbappé a chiudere i conti nel recupero con un diagonale mancino su assist di Neymar. Il PSG torna a +8 sul Marsiglia secondo, Monaco che galleggia a metà classifica. Si sono giocate anche Amiens-Reims (1-1) e Nimes-Rennes (0-1).