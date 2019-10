Verratti tra i cinque leader dello spogliatoio, con Cavani e Thiago Silva

– Un poker vincente per consolidare il proprio primato in classifica. E’ quello che nella nona giornata di Ligue 1 cala il Paris Saint-Germain ai danni dell’Angers (4-0), giunto allo scontro diretto al Parco dei Principi a sorpresa al secondo posto. Nel primo tempo i campioni di Francia passano in vantaggio dopo 13 minuti con Sarabia e replicano al 37′ con il primo gol in campionato di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, arrivato in prestito dall’Inter, aveva segnato anche nello scorso turno di Champions League assicurando la vittoria parigina sul Galatasaray. Nel secondo tempo in rete Gueye (59′) e Neymar allo scadere a fissare il risultato. Con questo successo la squadra parigina – il centrocampista della nazionale Marco Verratti è rimasto in campo per l’intera durata del match – sale a 21 punti in classifica

Intanto il quotidiano ‘Le Parisien’ ha rivelato come il tecnico Thomas Tuchel abbia un gruppo di fiducia di cinque giocatori, in sostanza i leader dello spogliatoio, che consulta quando c’è da prendere decisioni importanti per la squadra, sia per le vicende di campo che per quella extra. Lo compongono il centrocampista azzurro Marco Verratti, l’ex Milan Thiago Silva, l’ex Palermo e Napoli Edinson Cavani, l’ex Roma Marquinhos e il giovane attaccante Kylian Mbappé. Il giornale sottolinea l’assenza di Neymar, assente sia l’anno scorso che in questa stagione dal gruppo di eletti individuato dall’allenatore tedesco. “Non posso discutere con tutti, ma per me è importante conoscere sempre l’opinione del gruppo, le sensazioni della squadra e ho scelto questi cinque giocatori che hanno questo onere e questa responsabilità, è un dialogo molto importante, un sistema che funziona bene”, il pensiero di Tuchel che ha scelto giocatori esperti, fatta eccezione per Mbappé che ha appena 20 anni. “Non ha problemi a prendersi certe responsabilità”, ha spiegato il tedesco.

Le altre. Bene il Nantes

Il Nantes supera 1-0 il Nizza e con i tre punti conquistati si porta al secondo posto in solitario a quota 19; a due lunghezze dal Psg. A decidere il match la rete di Simon a quattro minuti dalla fine. Il Bordeaux passa 3-1 in casa del Tolosa e ora occupa la quarta piazza con 15 punti. Uno più indietro il Montpellier che ha regolato 3-1 il Monaco. Vincono anche il Brest, 2-0 al Metz ed il Dijon che supera 1-0 lo Strasburgo ed ora è sempre in ultima posizione, ma assieme a Metz, Nimes e St.Etienne a quota 8.