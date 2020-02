Tutto e il contrario di tutto. E’ la fotografie del pomeriggio del Paris Saint-Germain, che ha pareggiato 4-4 sul campo dell’Amiens. Ampiamente rimaneggiati in vista della partita di Champions League di martedì a Dortmund contro il Borussia, i parigini dopo 40′ sono andati sotto 3-0 per via dei gol di Guirassy, Kakuta e Diabatè. Poco prima dell’intervallo Herrera, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha accorciato le distanze. Nella ripresa la rimonta del Psg con il protagonista più inatteso, il centrale diciassettenne Kouassì, che in cinque minuti ha fatto doppietta riportando la gara in parità (3-3). I campioni di Francia hanno poi ribaltato tutto con Mauro Icardi ma nel recupero Guirassy ha trovato il pareggio per il 4-4 definitivo.