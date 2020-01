Il Psg non va oltre il pareggio (3-3) al ‘Parco dei Principi’ con il Monaco, ed ora,nonostante una partita in meno,vede il Marsiglia avvicinarsi a 5 punti. Doppio Neymar ed un autogol per i parigini, le reti di Nartins, Ben Yedder e Slimani per i monegaschi. Al 3′ passa subito in vantaggio ilPsg: Neymar batte al volo il portiere avversario sfruttando al meglio un perfetto lancio di Verratti. Passano appena quattro minuti e il Monaco acciuffa il pari con un tap-in di Martins. Il Psg subisce il colpo ed i monegaschi al 13′ passano avanti con un perfetto tiro ad incrociare di Ben Yedder.

La squadra di Tuchel reagisce al 24′ portandosi sul pari grazie all’autorete di Ballo-Tourè ed andando avanti prima del riposo con Neymar su calcio di rigore. Nella ripresa al 71′ il Monaco acciuffa ancora il pari, questa volta con Slimani, abile a sfruttare un’indecisione difensiva della retroguardia del Psg.

RISULTATI 20^ GIORNATA

VENERDI’

Rennes – Marsiglia 0-1

SABATO

Bordeaux – Lione 1-2

Tolosa – Brest 2-5

Amiens – Montpellier 1-2

Angers – Nizza 1-1

Nimes – Reims 2-0

Metz – Strasburgo 1-0

DOMENICA

St.Etienne – Nantes 0-2

Dijon – Lille 1-0

Paris SG – Monaco 3-3