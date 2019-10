Pour favoriser le bon usage des médicaments les plus utilisés en automédication (#paracétamol #ibuprofène #aspirine) nous souhaitons que l’ensemble de ces médicaments ne soit plus présenté en libre accès dans les pharmacies à compter de janvier 2020 ?? https://t.co/hsRsF2Ghp9 pic.twitter.com/GFi0glp16N — ANSM (@ansm) October 3, 2019

Il paracetamolo e i farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans) a base di ibuprofene e acido acetilsalicilico resteranno senza obbligo di prescrizione ma non saranno più di libero accesso nelle farmacie francesi. Sarà il farmacista a decidere se venderli o meno. E’ la proposta avanzata dall’Agenzia dei medicinali francese (Ansm) per limitare i rischi associati uso improprio di questi prodotti da banco. La misura, che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2020, riguarderà 36 specialità contenenti paracetamolo e 46 contenenti ibuprofene o Asa da soli o in combinazione.

Si tratta di un provvedimento che interessa numerosi farmaci contenenti paracetamolo (tra i tanti Doliprane, Efferalgan) e altri a base di ibuprofene (come il Nurofen o l’Advil), oltre all’aspirina. Sono tra le medicine più richieste per l’automedicazione come antidolorifici o contro i sintomi dell’influenza per adulti e bambini, secondo l’Ansm che impone l’obbligo di chiedere il parere al venditore prima di acquistarli. “Bisogna fare tutto il possibile perché siano usati correttamente”, spiega il dottor Philippe Vella, esperto dell’Ansm, insistendo sull’importanza del ruolo del farmacista, visto che un uso improprio di questo tipo di farmaci può comportare seri rischi. Assunto in dosi elevate, il paracetamolo può provocare gravi lesioni al fegato, fino a richiedere un trapianto o diventare letale.

Privilégier le #paracétamol en cas de douleur et/ou fièvre en particulier en #automédication dans un contexte d’infection comme une angine, une rhinopharyngite, une otite, une toux, une infection pulmonaire, une lésion cutanée ou la varicelle pic.twitter.com/n1aU2h5Dzo — ANSM (@ansm) October 3, 2019

Lo dimostrano numerosi casi di emergenza registrati in Francia negli ultimi anni e legati al sovradosaggio. “I Fans in particolare possono essere causa di complicazioni renali e infezioni gravi, oltre ad essere tossici per il feto in caso di assunzione a partire dal 6° mese di gravidanza”, ricorda l’Ansm che ad aprile ha condotto un’indagine sul ruolo di aggravanti di due tipologie di Fans (a base di ibuprofene e ketoprofene) usati per il trattamento di infezioni.