Una doppietta che vale il +10 sul Marsiglia

– Una doppietta di Neymar regala il successo al Paris Saint Germain sul campo del Lille nel posticipo della 21/a giornata della Ligue1. Ma non è stata una notte come le altre, perché la notizia della morte di Kobe Bryant è stata omaggiata proprio dal brasiliano, grande appassionato di basket e che poche sere fare era a bordocampo insieme ad altre stelle dello sport mondiale per Milwaukee-Charlotte, gara Nba giocata a Parigi. Dopo la seconda rete, infatti, il giocatore della nazionale verdeoro ha fatto il numero 24, uno dei due numeri di maglia di Bryant ai Lakers, e quindi ha fatto un gesto di preghiera verso il cielo.

La squadra parigina, sempre più leader della classifica, ha ottenuto così la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta contro il Monaco nello scorso turno di campionato. La prima rete al minuto 28′ con Neymar che, perfettamente servito da Verratti, batte il portiere avversario con un perfetto destro a giro dal limite dell’area. Il raddoppio nella ripresa, ancora con il brasiliano, su calcio di rigore (al 52′). Con questa vittoria il PSG sale a 52 punti in classifica portandosi a +10 dal Marsiglia (secondo), che sabato non è andato oltre lo 0-0 in casa contro l’Angers.