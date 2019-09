Neymar zittisce i fischi con una prodezza

– Prima i fischi, poi un gioiello. Neymar, dopo le tante voci di mercato durante l’estate e la contestazione dei suoi tifosi che anche oggi lo hanno fischiato per 90′ esponendo inoltre tanti striscioni contro di lui, si riprende il Paris St German decidendo al 92′ la sfida contro lo Strasburgo. Non contento, O Ney raddoppia al 95′ ma il Var gli annulla la doppietta. Positivo anche l’esordio di Mauro Icardi.

Il Psg conquista la quarta vittoria in cinque partite di Ligue 1 e si porta momentaneamente da solo in vetta con 12 punti. Ma il successo per 1-0 contro lo Strasburgo non è stato semplice e i parigini hanno dovuto faticare più del dovuto al Parco dei Principi. Ha deciso il match la spettacolare rete di Neymar al 47′ della ripresa, su cross dalla sinistra di Diallo e precedente passaggio di Icardi. Fantastica la prodezza del brasiliano, con una rovesciata spalle alla porta che ha mandato il pallone a rimbalzare sul palo e quindi oltre la linea bianca. O Ney ha zittito così i tifosi del Psg che lo hanno fischiato per tutto il match esponendo inoltre striscioni contro la sua persona. Non contento, il brasiliano fa doppietta al 95′ ma il Var annulla.

Esordio di Mauro Icardi

Quella contro lo Strasburgo, è stata la partita d’esordio di Mauro Icardi con la maglia della squadra parigina: l’ex interista ha pure provato, ma senza successo, a trovare la strada del gol nel finale, ma il portiere Sels non si è fatto sorprendere. L’argentino è stato mandato in campo dall’allenatore tedesco Thomas Tuchel al 18′ della ripresa, al posto di Choupo Moting che, inizialmente, aveva affiancato in attacco l’altro argentino Di Maria e lo stesso Neymar. L’argentino si è mosso discretamente, ha partecipato alla manovra che ha portato Neymar al gol e anche dando il via all’azione del 2-0, poi annullato dal Var.