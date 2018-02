Francia: Marsiglia a segno, è sempre duello con il Monaco per il secondo posto

(afp)

PARIGI – Il Marsiglia tiene il passo del Monaco nella sfida per la seconda piazza dietro l’inarrivabile Paris Saint Germain. Dopo il poker dei monegaschi al Dijon nell’anticipo di venerdì sera, il posticipo del 26° turno di Ligue 1 ha visto gli uomini di Rudi Garcia rispondere piegando il Bordeaux al ‘Velodrome’ grazie all’incornata di Thauvin sull’angolo di Payet. Con questo successo l’Olympique sale a quota 55, a -1 dalla squadra del Principato, che occupa la seconda poltrona a 12 lunghezze di distanza da Neymar e compagni.

PARI TRA NIZZA DI BALOTELLI E NANTES DI RANIERI – Si allontana il Lione, quarto a 49 punti, che fatica ad uscire da un periodo complicato: dopo tre sconfitte consecutive, infatti, la formazione di Genesio non va oltre il pari a Lille (2-2) dopo essere stata avanti 2-0 (doppietta di Traore). Sempre in parità, in questo caso 1-1, termina la sfida tra il Nizza di Mario Balotelli (sostituito al 77′) e il Nantes del tecnico Claudio Ranieri, in quinta posizione con 29 punti, mentre i rossoneri della Costa Azzurra condividono con Rennes e Bordeaux la settima piazza: alla rete di Dante ha risposto Sala.