“Troppo pericoloso giocare”

Scontro Lega-calciatori in Francia per la ripresa dei campionati. Da un lato la LFP spinge per il ritorno in campo, preoccupata soprattutto dalla possibile perdite dei soldi provenienti dai diritti tv, dall’altro Sylvain Kastendeuch, presidente dell’Assocalciatori francese (Unfp), ha fatto sapere che i giocatori sono riluttanti a tornare in campo davanti ai rischi per la salute legati al coronavirus.

“I calciatori sono pronti a rinunciare alla ripresa viste le attuali condizioni”, ha scritto su “Le Monde” Kastendeuch, ritenendo precipitoso e pericoloso tornare in campo. “L’emergenza economica non può essere messa davanti alla salute pubblica”, ha osservato ancora il presidente dell’Unfp. Fra le preoccupazioni anche il rischio di infortuni visto che, dovesse ripartire il campionato, si giocherebbero tante gare ravvicinate. Inoltre per il sindacato uno stop definitivo comporterebbe una perdita di 383 milioni di euro fra Ligue 1 e Ligue 2, tre volte meno rispetto alle previsioni della Lega, perdita che potrebbe essere compensata dai maggiori introiti da diritti tv (+56%) garantiti dalla prossima stagione grazie al nuovo contratto con Mediapro.

Lega vuole ripartire il 17 giugno

Soluzione, quella dell’Assocalciatori, che non viene presa in considerazione dalla Lega. La Lfp infatti non ci sta e ricorda che è stata creata una commissione sanitaria speciale proprio per elaborare un protocollo di ripresa a tutela della salute dei calciatori. “Abbiamo seguito scrupolosamente i consigli del Governo e lavoriamo col Ministero dello Sport e dell’Interno per studiare le condizioni migliori per un ritorno in campo, garantendo la salute di tutti”. Il piano sarebbe ripartire il 17 giugno, in tal modo i campionati si concluderebbero entro il 25 luglio, dopo un mese di pausa inizierebbe la stagione 2020/2021 con la prima giornata fissata per il 22-23 agosto. La palla passa ora al governo transalpino, che a fine mese dovrà dare delle risposte su un eventuale ripresa ovviamente a porte chiuse.