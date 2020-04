Classifica congelata, Amiens e Tolosa retrocesse

Psg campione di Francia, Marsiglia e Rennes in Champions e Lione fuori dalle coppe. Sono alcuni dei possibili verdetti che la Lega francese (LFP) sta valutando di ufficializzare dopo la chiusura anticipata della stagione imposta dal governo.

La LFP ha fatto sapere di voler “congelare le classifiche maturate prima della sospensione”, assegnando dunque il titolo al Psg che, prima dello stop, aveva 12 punti di vantaggio (e una gara da recuperare) sul Marsiglia. Per Neymar e compagni sarebbe il terzo campionato consecutivo, il settimo negli ultimi 8 anni. L’OM e il Rennes sarebbe le altre due qualificate in Champions. Se poi non si dovessero disputare le finali della Coppa di Francia (Psg-Saint-Etienne) e della Lega francese (Psg-Lione), in Europa League andrebbero Lille (4°), Reims (5°) e Nizza (6°), con l’esclusione dalle competizioni Uefa proprio del Lione (avversario della Juventus agli ottavi di Champions, 1-0 all’andata per i ragazzi di Garcia). Il presidente del club, Jean-Michel Aulas, nei giorni scorsi aveva proposto i play-off in estate proprio per scongiurare questa ipotesi. Inoltre Amiens (19°) e Tolosa (20°) sarebbero retrocesse in Ligue 2 mentre Lorient e Lens, rispettivamente prima e seconda nella Serie B francese, promosse in A. Ma c’è da giurarci che ogni decisione scatenerà roventi polemiche.