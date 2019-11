Icardi entra e risolve

– Il Paris Saint-Germain rialza la testa e batte per 2-1 il Brest in trasferta nella tredicesima giornata di Ligue 1. Un successo che arriva dopo l’inaspettato ko nella dodicesima giornata a Digione e che porta i parigini a 30 punti, sempre più primi. Ancora una volta ci ha pensato Mauro Icardi a togliere le castagne dal fuoco per la squadra di Tuchel.

Nel primo tempo parigini vanno in vantaggio con Angel Di Maria con un fantastico pallonetto prima annullato e poi convalidato dal Var, ma nella ripresa i padroni di casa del Brest rispondono pareggiando con Grandsir. All’80’ entra Mauro Icardi (in panchina perché acciaccato) al posto di Cavani, oggi finalmente titolare. E l’ex interista ci mette cinque minuti per mettere a segno il gol decisivo del 2-1 definitivo. L’unico neo di giornata per il tecnico tedesco Tuchel è il ko di Verratti, uscito a dieci minuti dal termine dopo un contrasto di gioco.