FA Cup, avanza il City, eliminato il Tottenham

– Trascinato da un super Mbappé, autore di una tripletta, il Psg travolge (1-5) in rimonta il Lione e vola in finale di Coppa di Francia. Gli avversari della Juve in Champions hanno resistito un’ora poi, con un uomo in meno per l’espulsione al 61′ di Marcal per somma di ammonizioni, sono crollati. La squadra di Garcia si è illusa dopo la rete all’11’ di Terrier. Gli ospiti hanno immediatamente (14′) pareggiato con Mbappé e poi sono passato in vantaggio al 64′ con Neymar che ha trasformato un calcio di rigore. A questo punto Tuchel ha lanciato nella mischia anche Verratti e Icardi, tenuti inizialmente in panchina, e il Psg ha dilagato grazie a Mbappé, a segno al 70′ e al 90′, e a Sarabia (81′). In finale il Psg affronterà la vincente della sfida tra St. Etienne e Rennes, in programma giovedì alle 20.55.

In Inghilterra basta una rete di Aguero al Manchester City per passare (0-1) a Sheffield contro il Wednesday e conquistare il pass per i quarti i finale di FA Cup. Avanza anche il Leicester (1-0 al Birmingham con rete di Pereira all’82’) mentre, a sorpresa, viene eliminato il Tottenham di Mourinho che non è riuscito a venire a capo del Norwich in casa ed è uscito ai rigori. In gol dopo apena 13′ con Vertonghen, gli Spurs si sono fatti riprendere nel finale (78′) da Drmic. Si è andati alll lotteria dal dischetto dove il Tottenham è stato tradito dagli errori di Lamela, Parrott e Fernandes.

Coppa di Germania, Eintracht e Leverkusen in semifinale

In Germania Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen hanno raggiunto Bayern Monaco e Saarbrucken in semifinale. L’Eintracht ha piegato 2-0 il Werder Brema grazie a un gol per tempo. Ha aperto le marcature al 45′ su rigore l’ex milanista André Silva, ha chiuso i conti al 60′ Kamada. L’unica nota stonata per gli uomini di Hutter è l’espulsione al 90′ di Kostic. Il Leverkusen, invece, ha piegato 3-1 l’Union Berlino in un match rivelatosi più complicato del previsto. Sorpreso al 39′ da Ingvartsen, il Bayer ha avuto bisogno dell’uomo in più, grazie al rosso a Lenz per somma di ammonizioni al 71′, per capovolgere la situazione. Un minuto dopo ha pareggiato i conti Bellarabi quindi hanno pensato Aranguiz (86′) e Diaby (90′) nel finale a ribaltare il punteggio.

Spagna, Coppa del Re: Real Sociedad in finale

In Spagna è la Real Sociedad la prima finalista di Coppa del Re. Dopo la vittoria per 2-1 all’andata, i baschi si sono ripetuti anche in casa del Mirandes, squadra di seconda divisione, imponendosi grazie a un gol su rigore al 41′ di Oyarzabal. In finale ora Oedegaard e compagni affronteranno unoa traGranada e Athletic Bilbao che all’andata si è imposto 1-0. La gara è in programma giovedì alle 21.