Paris

La altre

– Rialza la testa ilSaint-Germain e riscatta la sconfitta interna con il Reims di mercoledì scorso. Nell’ottava giornata della Ligue 1 i campioni di Francia passano 1-0 sul campo del Bordeaux e con 18 punti conservano il primato in classifica respingendo il tentativo di sorpasso (durato qualche ora) del Nantes. A decidere l’incontro la rete del solito Neymar, a segno al 25′ st su assist del subentrato Mbappé (al rientro dopo un mese di assenza e in campo dal 15′ st al posto di Sarabia). E’ rimasto in panchina, invece, Mauro Icardi, reduce da qualche problema fisico. Resta a quota 12 la squadra girondina, momentaneamente in quinta posizione in attesa che si completi il quadro dei match.

Il Monaco cala il poker contro il Brest, battuto 4-1. Questo il risultato più roboante della sabato sera dell’ottava giornata del massimo campionato francese. I monegaschi in virtù dei tre punti conquistati si allontanano dalla zona calda della classifica, portandosi a quota 9. Nei quartieri alti, invece, pari 1-1 tra Nizza e Lille, con gli ospiti al quarto posto con 14 punti; uno in più dei padroni di casa. Terzo posto con 15 per l’Angers fermato in casa (1-1) dall’Amiens. Si è chiusa sul 2-2, invece, la sfida tra Metz e Tolosa. Il secondo successo della serata è per il Dijon, 2-1 in casa del Reims che lo fa sempre restare in fondo alla classifica, ma al momento alla pari con il St.Etienne (5 punti), che domani si reca in visita al Nimes.



Lione sempre più in crisi, Nantes alle spalle del Psg

Il turno si era aperto con un altro successo esterno, quello ottenuto appunto dal Nantes sul terreno del Lione che non riesce a uscire dalla crisi (appena tre punti nelle ultime cinque partite e una vittoria che manca ormai dal 16 agosto). L’affermazione dei Canarini al Parc OL è giunta grazie alla rete un po’ fortunata al 59′ di Moutoussamy, che vincendo un contrasto finisce col beffare Lopes: con questi tre punti il Nantes è a quota 16, in seconda posizione.

RISULTATI 8^ GIORNATA

SABATO

Lione – Nantes 0-1

Bordeaux – Paris SG 0-1

Nizza – Lille 1-1

Angers – Amiens 1-1

Monaco – Brest 4-1

Metz – Tolosa 2-2

Reims – Dijon 1-2

DOMENICA

Strasburgo – Montpellier ore 15

Nimes – St.Etienne ore 17

Marsiglia – Rennes ore 21

CLASSIFICA: Psg 18 punti; Nantes 16; Angers 15; Lille 14; Nizza 13; Marsiglia, Bordeaux 12; Reims, Montpellier, Rennes 11; Amiens, Lione, Monaco, Tolosa 9; Nimes, Brest, Metz 8; Strasburgo 6; St.Etienne, Dijon 5.