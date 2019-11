Clamoroso in Ligue 1. Il Psg cade in casa del Dijon, che vince il testacoda e lascia l’ultimo posto in classifica. Passata in vantaggio dopo 19′ con la rete di Mbappe, la squadra di Tuchel (alla terza sconfitta stagionale) ha prima subito il pari di Chouiar in pieno recupero del primo tempo, quindi il gol vittoria di Cadiz in avvio di ripresa. Il tecnico dei parigini ha provato la carta Cavani negli ultimi 20′ affiancandolo a Mbappe, Icardi e Di Maria, ma il risultato è rimasto 2-1 per la squadra di casa.

RISULTATI 12^ GIORNATA

VENERDI’

Dijon – Paris SG 2-1

SABATO

Marsiglia – Lille ore 17.30

Nimes – Rennes ore 20

Metz – Montpellier “

Tolosa – Lione “

Angers – Strasburgo “

Amiens – Brest “

DOMENICA

Bordeaux – Nantes ore 15

Nizza – Reims ore 17

St.Etienne – Monaco ore 21

CLASSIFICA: Psg 27 punti; Nantes 19; Lille, Reims 18; Angers, Brest 17; Marsiglia 16; Bordeaux, Monaco, Montpellier, Rennes, St.Etienne 15; Amiens, Lione, Nizza 13; Strasburgo, Tolosa, Dijon 12; Metz, Nimes 11.