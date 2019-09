Continua a sognare l’Angers che, con una doppietta nei minuti finale di Alioui, passa a Tolosa e aggancia in testa il Psg, clamorosamente battuto in casa dal Reims. Un gol per tempo piega i parigini: un colpo di testa di Kamara nel primo, una mezza rovesciata di Dia in extremis. Ancora fuori IIcardi, alle prese con noie muscolari. Tengono il passo Lille e Nantes: la squadra di Galtier regola 2-0 lo Strasburgo con Osimhen e Remy, per i Canarini prezioso successo sul Rennes (l’ex Milan e Toro Niang si fa parare un rigore sullo 0-0) grazie alla rete dal dischetto di Tourè. Respira aria d’alta classifica il Bordeaux di Paulo Sousa, vittorioso in rimonta ad Amiens (3-1, doppietta di Adli) mentre il Lione, due volte avanti (Dembelè prima e Cornet poi), raccoglie un solo punto a Brest (2-2). Successi di misura anche per Montpellier (1-0 sul Nimes) e Metz (1-0 a Saint Etienne).

RISULTATI 7^ GIORNATA

MARTEDI’

Dijon – Marsiglia 0-0

Monaco – Nizza 3-1

MERCOLEDI’

Brest – Lione 2-2

Nantes – Rennes 1-0

St.Etienne – Metz 0-1

Montpellier – Nimes 1-0

Tolosa – Angers 0-2

Lille – Strasburgo 2-0

Amiens – Bordeaux 1-3

Paris SG – Reims 0-2

CLASSIFICA: Angers, Psg 15 punti; Lille, Nantes 13; Marsiglia, Nizza, Bordeaux 12; Montpellier, Rennes, Reims 11; Lione 9; Nimes, Tolosa, Brest 8; Amiens, Metz 7; Monaco, Strasburgo 6; St.Etienne 5; Dijon 2.