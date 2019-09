Dalla prossima stagione addio alla Coppa di Lega francese. Oggi il consiglio d’amministrazione della Lega Calcio (Lfp) ha votato a favore della soppressione, bocciando anche le ultime due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle prime otto del campionato precedente, collocandolo durante la sosta invernale; la seconda puntava invece ad articolarlo in quattro raggruppamenti (Nord, Sud, Est e Ovest) per poi disputare quarti, semifinali e finale. L’abolizione della Coppa di Lega era comunque nell’aria da tempo visto che lo scorso dicembre l’asta per i diritti tv delle edizioni dal 2020 al 2024 era andata a vuoto.