Coronavirus si diffonde nell’Alto Reno

– L’emergenza coronavirus colpisce anche il massimo campionato francese di calcio. La partita tra Strasburgo e Paris Saint-Germain, valida per la 28esima giornata di Ligue 1 e in programma sabato alle 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei rischi della diffusione del contagio, come annunciato dalla Lega francese in seguito alla decisione della prefettura del Basso Reno.

Questa è la prima gara del massimo campionato rinviata in Francia dall’arrivo della malattia. L’unico incontro finora colpito dall’epidemia, Chambly-Le Mans (L2), si è svolto venerdì in uno stadio a porte chiuse a Beauvais, nell’Oise, uno dei punti focali del virus. Per questo confronto del 28° turno di Ligue 1, la LFP ha deciso di rimandare la partita, seguendo una linea di “caso per caso” sull’argomento. Ad accelerare verso questo passo anche l’annuncio odierno della moltiplicazione del numero di persone risultate positive al coronavirus nel dipartimento dell’Alto Reno, al confine con il Basso Reno dove si trova Strasburgo.

Psg atteso dalla sfida Champions con il Dortmund

“L’arrivo di 26.000 spettatori nello stadio Meinau, un quarto dei quali proveniva dal dipartimento dell’Alto Reno, è un fattore che probabilmente promuoverà la diffusione del COVID-19”, ha spiegato la prefettura del Basso Reno in un comunicato stampa. Poco prima della comunicazione del rinvio, il primo ministro Édouard Philippe ha annunciato la chiusura da lunedì e per 15 giorni di asili nido e istituti scolastici nei dipartimenti di Oise e Alto Reno dove circola il coronavirus “con grande intensità”. Per la formazione parigina questa notizia arriva cinque giorni prima della gara di ritorno decisiva degli ottavi di Champions League contro il Dortmund, sfida a cui Icardi e compagni arriveranno dunque “riposati”.