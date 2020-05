Martedì 21 aprile il ricovero

– Migliorano le condizioni di Junior Sambia, il centrocampista del Montpellier primo atleta della Ligue 1 a essere colpito, anche duramente, dal coronavirus. Adesso il giocatore è sulla strada del recupero e si prepara a lasciare l’ospedale. Ricordiamo che in Francia il governo ha deciso di dichiarare chiusa la stagione calcistica in conseguenza della pandemia.

A far sapere oggi le condizioni di Sambia, è stato il suo club francese, il Montpellier, con un tweet: “Siamo davvero contenti che tu stia meglio. Speriamo di vederti molto presto in campo”, ha twittato la società. Il 23enne giocatore francese era stato ricoverato la scorsa settimana in un ospedale di Montpellier, dove gli è stato diagnosticato il coronavirus e provvisoriamente messo in coma artificiale. Sambia era stato ricoverato martedì 21 aprile dopo aver sofferto per tre giorni di problemi intestinali, analoghi a quelli di una gastroenterite. Dopo il ricovero c’è stato un rapido peggioramento a livello polmonare e nella giornata del 24 aprile è stato trasferito in un’altra struttura dove hanno deciso di indurre il coma farmacologico. Oggi la bella notizia del risveglio.

Chi è Junior Sambia

Junior Sambia è nato a Lione in una famiglia molto numerosa con 11 tra fratelli e sorelle, e si è affacciato al professionismo del calcio con la maglia del Niort, insieme al difensore Kevin Malcuit, oggi al Napoli. Poi la svolta nella sua carriera quando è approdato al Montpellier nel 2017: da allora 88 presenze e 4 gol tra Ligue 1 e coppe nazionali, rivelandosi un punto fermo del centrocampo del club. Sambia aveva scelto di trascorrere queste settimane di lockdown proprio nella sua casa di Montepellier, e di non tornare nella sua Lione.