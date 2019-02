Ha scelto le nevi della Val Gardena, Alto Adige, per cimentarsi in una nuova disciplina sportiva. Approfittando di una vacanza assieme alla famiglia ad Ortisei, Francesco Totti si è, infatti, dato allo sci. L’ex capitano della Roma e ora dirigente giallorosso, ha preso le prime lezioni seguito da un maestro e, con una foto su Instagram, in posa assieme alla figlia Chanel, ha certificato la sua presenza in Alto Adige, “anticipando”, di fatto, il servizio di apertura del nuovo numero di Oggi. Che il Pupone abbia trovato una nuova passione oltre il calcio? Difficile da dire; certo è che la voglia di imparare non manca.

