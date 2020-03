Francesco Sarcina per Asia Gianese, opinionista da circa 300 mila followers dei salotti della d’Urso, è un “uomo sposato che la tampina su Instagram”.

Secondo quanto scritto da Asia Gianese su Instagram, infatti, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ci avrebbe provato pure con lei e per avvalorare questa storia ha anche pubblicato stralci di loro conversazioni avvenute in chat.

Nella chat incriminata si legge Francesco Sarcina chiedere alla ragazza la sua età “Tu bimba quanti anni hai? [21, ndr] Io il doppio, mi sa che sono troppo grande…che palle!“. Ed alla risposta negativa della ragazza “Ma va non è così tanto, l’importante non è l’età ma non dimostrarla“, il cantante ha continuato: “Ah certo, quindi è un invito? Dammi il numero“.

Secondo il racconto della ragazza però il numero non glielo avrebbe mai dato.

Clizia Incorvaia, alla luce di questa presunta conversazione fra il suo ex marito e Asia Gianese ha risposto – sempre via Instagram – con una foto di lei e Paolo Ciavarro: