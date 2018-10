Durante una chiacchierata a notte fonda Giulia Salemi ha criticato i tatuaggi di Francesco Monte, che secondo lei potrebbero causargli problemi a trovare lavoro come attore. L’ex concorrente di Pechino Express ha aggiunto che è strano che tutti i tatuaggi siano stati fatti nel giro di un anno ed ha chiesto spiegazioni in merito.

“Non mi interessa se mi dici che sono il classico bravo ragazzo e che non mi stanno bene. Li ho fatti perché per me hanno un valore e ognuno di loro ha un significato. Sono stati fatti in un anno perché ho affrontato varie cose. Poi è solo una questione estetica, non definiscono chi sono dentro, posso essere un buono anche se tatuato. Mica tutti noi tatuati siamo cattivi ragazzi! Inoltre non c’entra nulla il lavoro, se piaccio come attore posso coprirli con il trucco, siamo nel 2018.”