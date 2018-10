Durante una nottata di chiacchiere Francesco Monte parlando con i suoi compagni ha svelato qualche aneddoto legato alla sua esperienza a L’Isola dei Famosi. L’ex tronista ha raccontato di una sua “fuga” e di come i naufraghi sono riusciti ad accendere il fuoco, grazie ad un…

“Quella de L’Isola dei Famosi è un’esperienza unica, vera sopravvivenza. Impari a dare importanza alle piccole cose e come cavartela con poco. Abbiamo provato ad accendere il fuoco per più di una settimana in moltissimi modi. Alla fine ce l’abbiamo fatta, con il mio preservativo usato come una lente di ingrandimento verso il sole e con i legnetti strofinati. […] Una volta volevo esplorare l’isola, ma la produzione me l’aveva vietato, erano preoccupati perché poteva essere pericoloso. Alla fine sono scappato nella foresta e il cameraman dietro mi inseguiva, io salivo ovunque e lui mi urlava ‘vai piano che io non ce la faccio’. Devo dire che è stato bellissimo”.