Ieri sera Francesco Monte e Giulia Salemi erano vicinissimi al limone e tra una coccola e l’altra il ragazzo le ha fatto diverse confidenze sul suo passato. L’ex tronista ha rivelato come mai ha deciso di lasciare Paola Di Benedetto.

“All’inizio con Paola non ci stavamo simpatici, dopo abbiamo capito che ci piacevamo, c’era sintonia. Dopo mi son reso contro che non c’era una predisposizione mia ad andare oltre. Era solo un’attrazione sull’Isola. Con Paola è finita per colpa mia, ma non c’entra direttamente Cecilia. Quando siamo usciti fuori da L’Isola io le dissi ‘ mi stai prendendo in una situazione dove io non ho voglia di innamorarmi, vediamo solo cosa ne esce, magari avrò una serie di cose che non mi faranno andare oltre’. Infatti dopo un mese di frequentazione io mi sono reso contro che non andavo oltre nei sentimenti e quindi basta.”

Francesco Monte ha anche rivelato che in confessionale gli hanno chiesto se tornerebbe mai con Cecilia Rodriguez, ma lui ha risposto che la domanda è assurda e non è realistica.

Ok, abbiamo capito la risposta. Questo è un grosso…



“Zero io non provo rancore per Cecilia. Io però non mi preoccupo di piangere o star male per lei. Se mi reprimo sto male. Però dire di essere innamorato ancora, no. Lei ha preso la sua strada. Devo solo ritrovare il mio equilibrio. Mi hanno chiesto se ci tornerei mai insieme. Non so dirti, diciamo che è una domanda assurda, che non mi aspetto di ricevere, inconsistente. […] Sfido chiunque al posto mio a venire qui dentro e vedere posti dove è stata la tua ex e non provare nulla. Poi loro vedono che con me i ritorni di fiamma funzionano. Con Teresanna è successo così, dopo un anno ci siamo rivisti e ci siamo messi insieme.”

E ora prepariamoci per la storiella con Giulia Power.

#GFVIP Monte parla da 20 minuti di Cecilia. Salemi: pic.twitter.com/jRfzJOYoIw — La Scemana (@LaScemana) 4 ottobre 2018