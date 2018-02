Francesco Monte ieri a Verissimo si è detto pronto a tornare sull’Isola dei Famosi se la produzione gli permettesse di fare una sorpresa alla sua Paola Di Benedetto.

“Se andrei a farle una sorpresa in Honduras nel caso me lo chiedessero? Sì, ti dico che andrei, sì. La cosa tra noi è stata interrotta, io e lei siamo stati chiari l’uno con l’altra, ci siamo trovati in pieno. Anche lei usciva da una situazione non facile, ci siamo trovati, non è chiodo scaccia chiodo. Adesso vediamo”.