Eva Henger ormai è famosa per la sua bocca larga e dopo aver spifferato delle canne, ieri a Casa Signorini ha rivelato di aver parlato con Monte prima di arrivare in Honduras.

Eva ha dichiarato che Francesco si è detto pronto a tornare con Cecilia nonostante quello ciò che è successo al GF Vip.

“Lui è stato carinissimo, mi ha raccontato tantissime cose del GF, di Cecilia. Lui mi ha detto che era arrabbiato, ma che provava ancora qualcosa. Ha detto che quando lei è uscita dal GF è andato a trovarla e qui mi fermo perché ho già detto troppo, non voglio coinvolgere altri. Mi ha detto però che non hanno fatto l’amore. Io gli ho chiesto se dopo L’Isola sarebbe tornato con Cecilia e lui ha detto ‘può essere, non lo escludo’”.