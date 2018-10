Ieri sera Francesco Monte si è trattenuto in giardino fino alle 5 del mattino a parlare con Elia Fongaro e Silvia Provvedi. Il ragazzo ha parlato del suo periodo sul trono di Uomini e Donne e della sua storia con Teresanna Pugliese.

Francesco Monte ha detto che non era proprio innamorato della sua ex, ma che non rinnega il loro percorso, nonostante sia molto lontano dalla storia che ha avuto con Cecilia Rodriguez.

“Non rinnego nulla, è stata una storia, ma lontana dalla mia relazione con Cecilia. Certo, ero preso poi ci siamo resi conto che non eravamo compatibili. Lei era molto tosta, forte. Se ero innamorato? Direi che innamorato è un parolone, quindi non direi innamorato. Adesso ha avuto un bambino. Quando ci siamo lasciati ho iniziato a studiare recitazione a Roma.”

