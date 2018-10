Ieri pomeriggio Francesco Monte è tornato a parlare di Cecilia Rodriguez ed ha svelato come ha preso la storia tra lei e Ignazio Moser. L’ex tronista ha detto che è contento che sia nata una relazione seria tra i due, perché sarebbe stato peggio se fosse stato lasciato per una ‘chiacchierata’ nell’armadio un’avventura.

“Per me è stata la storia più importante della mia vita. Ho dei ricordi bellissimi, lei è una bellissima persona. Lei per me resta brava e le cose che mi hanno fatto innamorare non sono cambiate. Io adesso ho accettato tutta la situazione. Adesso non devo essere rigido e devo vivere il mio dolore. Soprattutto dentro questa casa, io qui ho una doppia botta psicologica. Basta che guardo il salotto, il muro o vado in camera da letto. Però è buono, è un lavoro su me stesso.

Le persone fanno le scelte in base a quello che le fa star bene. Per assurdo, se ne è valsa la pena per lei, allora va bene. Sono più contento che sia andata così, che si sono messi insieme e si si è creata una storia, piuttosto che se fosse stata solo un’avventura, una cosetta.”