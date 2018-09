Francesco Monte e Ivan Cattaneo, chiusi nella caverna del Grande Fratello Vip, hanno ricordato i tempi della loro esperienza a L’Isola dei Famosi ed il cantante, che ha partecipato alla quinta edizione del reality insieme a Lisa Fusco, ha toccato un argomento per Monte molto delicato: la droga in Honduras.

“Quella zona è piena di spacciatori e narcotrafficanti”, ha commentato Ivan Cattaneo. Francesco Monte, tentando di mantenere l’aplomb, ha raccontato un aneddoto di quando era in albergo: “Quando siamo andati noi era il secondo paese più pericoloso al mondo perché c’era la guerra civile, quando sono uscito mi hanno lasciato in hotel, poi va beh, hotel, si fa per dire, sono sceso a prendere una boccata d’aria e mi sono cag*to addosso perché ho visto due tipi in motorino che mi guardavano ed ho pensato ‘Francè, torna in camera è meglio, non fare l’avventuriero‘.”.

Francesco Monte e la droga in Honduras, il ricordo con Cattaneo

Francesco Monte, Honduras, albergo, spacciatori? Ho come un deja-vu.

“Siamo arrivati in hotel – ha confessato Eva Henger a Striscia la Notizia – e Francesco Monte ha chiesto al facchino dove poteva trovare droga. Poi è arrivato un uomo brutto, brutto sdentato, si è avvicinato a Francesco, lui gli ha dato i soldi e ha preso la marijuana. Io gli dicevo ‘ma sei pazzo?’”.