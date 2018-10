Francesco Monte omofobo? Adesso abbiamo la conferma.

Il gioco obbligo o verità al Grande Fratello Vip ha visto baciarsi con la lingua Giulia e Martina ed in piena notte Francesco (come vi ho riportato ieri) se ne è uscito con frasi come “Vedere due donne che si baciano con la lingua A ME FA SCHIFO” / “Io determinate cose NON LE CONDIVIDO” / “Tu sei del nord vedi queste cose in un altro modo, io sono del sud“.

Se tutti questi strafalcioni li ha detti in piena notte con il microfono staccato, nel pomeriggio l’ex tronista ha ribadito tutto con orgoglio, specificando ai suoi compagni che “Non ho un’apertura mentale tale da accettare un bacio con la lingua fra due donne” e che “un bacio fra due donne con la lingua NON LO CONDIVIDO“.

Dichiarazioni gravi tanto quanto quelle di GDL dello scorso anno. #GFVip pic.twitter.com/T4sdUkY7lo — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 29 ottobre 2018

E – dato che non c’è due senza tre – Francesco Monte ha ritirato fuori il discorso di ‘non condivisione’ / ‘schifo’ / ‘sono tradizionalista e all’antica’ anche in giardino durante la serata, dandoci la riprova che si tratta davvero di omofobia.

Francesco Monte omofobo, il nuovo video che lo dimostra

I video questa volta sono chiari e Monte ha dimostrato di avere qualche problema con il mondo omosessuale, dato che in giardino ha pure ribadito che non è il bacio saffico della sua ‘amata’ a dargli fastidio perché geloso, ma quello di qualsiasi donna: “Mi avrebbe dato fastidio pure se tu [Giulia Provvedi, ndr] ti fossi baciata con un’altra ragazza“.

Dichiarazioni gravi tanto quanto quelle di Marco Predolin e Giulia De Lellis dello scorso anno, ribadite e ripetute più volte in più occasioni. Difenderlo è impossibile.

thread su Francesco monte ignorante e bigotto. Se fossi stata in Giulia avrei ripreso Martina, l’avrei mollato per sempre, e me la sarei limonata davanti a lui. Sono piena di questi trogloditi e il loro machismo da UoMo VeRo @trash_italiano @BITCHYFit part 1

#gfvip pic.twitter.com/5DDiCdh9eb — lexa kom trikru♀ (@_hedaleksa) 28 ottobre 2018