Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Verissimo, Le Iene e Striscia la Notizia: sono questi i programmi Mediaset che hanno affrontato – chi più chi meno – il droga gate de L’Isola dei Famosi e Francesco Monte, che si professa innocente, fra le pagine del settimanale Chi ha rivelato di essere stanco di questa storia, lanciando frecciatine a non finire:

“Accendo la TV o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi. [….] Pur di parlare, per fare share, si è disposti a… vendere l’anima al diavolo”.

Francesco Monte ha anche dimostrato di avere una visione distorta di ciò che preferisce il pubblico, dato che ha aggiunto:

“I telespettatori da casa credo cerchino relax e risate”.

Noncurante del fatto che venderemmo un rene pur di assistere agli analisi del sangue in diretta in una causa pubblica Eva VS Francesco.

Francescone ha poi ribadito che di questa vicenda lui ed Eva ne parleranno in “opportune sedi” e che non partirà più per l’Honduras, nonostante l’invito di Alessia Marcuzzi ad andare a salutare Paola Di Benedetto.

“Ringrazio Alessia Marcuzzi per l’invito o per l’auspicio. Ma no. Confermo che non succederà. Gli animi sempre bollenti di chi ha pensato che io potessi andare, ora si possono tranquillamente spegnere. Sorridete!”.

Sorridiamo.