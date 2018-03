Offerte in primo piano >> eBay <<

Dopo circa due mesi di accuse, smentite, interviste incrociate, fuori onda, macchine della verità ed intercettazioni, Striscia la Notizia ha finalmente messo un punto al canna-gate de L’Isola dei Famosi, incastrando Francesco Monte con le sue stesse parole che, prima di minacciare querele e negare tutto, ha pronunciato in Palapa.

Parole che durante la diretta – nel caos generale – sono passate inosservate, ma che ora sembrerebbero chiare.

Francesco Monte, infatti, invece di smentire, coinvolge più volte anche gli altri naufraghi che avrebbero fumato con lui, senza però fare nomi.

Nomi che con il passare delle settimane sarebbero usciti (Marco, Rosa, Filippo, Paola), ma che i diretti interessati hanno sempre negato.

Il problema ovviamente non sta nella canna (ma legalizziamola!), ma nell’infrangere il regolamento e nel proteggere a tutti i costi un concorrente che avrebbe sbagliato, accusando qualsiasi colpa ad un’altra concorrente che ha avuto il coraggio di denunciare il fatto. Che lo abbia fatto per vendetta, ripicca o voglia di creare polemiche poco importa: il colpevole è sempre uno e non è mai chi denuncia un’irregolarità, ma chi la commette.

Spero davvero che qualcuno chieda scusa ad Eva Henger che sono ormai due mesi che si becca della bugiarda da chiunque.

1) “Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai, visto che stai facendo la paladina della giustizia”

2) “Fai i nomi di quelle persone così è una figuraccia al plurale”

3) “Perché l’hanno fatto in tanti, è normale che non si lamentano” [dell’odore della marijuana, ndr]

4) “Anche perché non mi sembrava un problema”

5) “Ma cosa c’entra? Il programma è iniziato lunedì sera, cosa c’entra quello che noi facciamo nelle nostre vite personali?”

Eva Henger sarà anche una spiona, ma non mi sembra che Francesco Monte – incitandola a fare gli altri nomi – sia stato da meno….