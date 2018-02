Cosa ci faceva Francesco Monte sotto casa di Cecilia Rodriguez?

A sgamare i due ex fidanzati nella stessa strada (nello stesso momento) è stato Valerio Staffelli per puro caso durante una consegna di un tapiro per Striscia la Notizia.

Una casualità che l’amico di Monte, ospite a Mattino Cinque, ha giustificato spiegando che nello stesso palazzo dove abita Cecilia, c’è anche l’ufficio del suo agente.

Valerio Staffelli ha investigato ed ha scoperto che in quel palazzo non c’è nessun’agenzia e che Francesco Monte per arrivarci si è fatto accompagnare da un taxi.

Caro Ignazio…